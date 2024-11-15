Ученые создали стабильные белковые комплексы для таргетной терапии рака

Ученые из Обернского университета в США и Базельского университета в Швейцарии обнаружили новый способ сделать белковый комплекс, нацеленный на раковые клетки, более стабильным, что открывает двери для эффективных методов лечения рака.
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