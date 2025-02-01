Россиянам назвали самые полезные завтраки

Завтрак — это не просто первый прием пищи после сна, это фундаментальный этап запуска метаболических процессов организма, определяющий наше самочувствие, уровень энергии и продуктивность в течение всего дня, сообщила врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.