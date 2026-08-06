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Тайная доктрина

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Нефти России готовят крупнейшую операцию в обход ЕС

Нефти России готовят крупнейшую операцию в обход ЕС

Нефти России готовят крупнейшую операцию в обход ЕС «Совкомфлот» собирает в Карском море танкеры под санкциями, которые отправят по Северному морскому пути в Азию — в обход ЕС, у берегов которого участились захваты судов с российской нефтью.

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