ИРКУТСК, 21 октября, ФедералПресс. Депутаты Думы Иркутска по избирательным округам № 7, 8 и 9 Алексей Савельев, Артур Бектемиров и Павел Кудеев навестили жителя микрорайона Иркутск-II Алтая Яковлевича Дадуева и поздравили его со 100-летним юбилеем.