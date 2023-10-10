"Публикую реальное фото". Елена Перминова ответила на комментарии хейтеров о её внешности

Модель Елена Перминова снова ответила в инстаграме* на комментарии хейтеров по поводу её фигуры. На этот раз пользователи сети написали ей, что у неё маленькая грудь, и поэтому она якобы не могла кормить грудью своих детей: их у Елены четверо.
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