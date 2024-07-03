Пенсионный возраст снова меняется. Вернут ли 60 лет для мужчин и 55 для женщин?

Правильно охарактеризовал Бастрыкин Думу, назвав её Гос.Дурой. И даже добавить нечего.

НК

Наталья Котельникова

Старые песни о главном, особенно от клоуна Миронова. Стыдно и противно. Покупают народ, сейчас поговорят и думают, что народ поверит, затянется и будет ждать. Бред сивой кобылы.