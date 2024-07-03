Avia.pro - СМИ Ну что ж, дамы и господа, готовьтесь к новому повороту сюжета в нашем любимом политическом сериале.
Пенсионный возраст снова меняется. Вернут ли 60 лет для мужчин и 55 для женщин?
Комментарии
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Татьяна
Правильно охарактеризовал Бастрыкин Думу, назвав её Гос.Дурой. И даже добавить нечего.
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Старые песни о главном, особенно от клоуна Миронова. Стыдно и противно. Покупают народ, сейчас поговорят и думают, что народ поверит, затянется и будет ждать. Бред сивой кобылы.
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1 час.
Константин Бессмертный
Слово пацана. Пацан дал слово -- пацан забрал обратно.
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16 мин.
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