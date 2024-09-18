Боксер Усик: Хочу стать министром спорта

Александр Усик решил, чем будет заниматься после завершения боксерской карьеры. Чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO и WBA в тяжелой весовой категории, украинский боксер Александр Усик признался, что хочет стать национальным министром спорта.
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