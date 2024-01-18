Яровая оценила обсуждение болезни Х на форуме в Давосе

Эксперты на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили, что разрушительные последствия болезни Х могут быть в двадцать раз больше, чем после ковида, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности 18 января.
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