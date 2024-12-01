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Кейт Миддлтон «убита горем»: какое решение о будущем принца Джорджа повергло принцессу в депрессию?

Кейт Миддлтон «убита горем»: какое решение о будущем принца Джорджа повергло принцессу в депрессию?

Кейт и Уильям впервые не сошлись во мнениях по поводу сына Принц ДжорджПо сообщению британских таблоидов, 42-летняя Кейт Миддлтон, перенесшая рак, буквально «убита горем» из-за решения, которое ей и принцу Уильяму вскоре придется принять относительно будущего принца Джорджа.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... а зачем нам эта информация про мерзкоскунсовских клоунов?!  От этого дерьма только вонь!!!
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9 час.

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