Сына Пэрис Хилтон раскритиковали за «огромную голову»: «Он нездоров»

Пэрис Хилтон (Paris Hilton) не так давно стала матерью. Так случилось, что в американском интернете появилось огромное количество людей, которые раскритиковали ее маленького сынишку за необычную внешность.
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