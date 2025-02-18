Трамп назвал «очень хорошими» переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде

Переговоры между представителями США и России в Эр-Рияде охарактеризовал как «очень хорошие» президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в поместье американского лидера Мар-а-Лаго, расположенном в американском штате Флорида.
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