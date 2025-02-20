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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Переговоры, ядерное оружие и мировая война: что сказал Трамп на форуме в Майами?

Переговоры, ядерное оружие и мировая война: что сказал Трамп на форуме в Майами?

Президент США обозначил проблему применения ядерного оружия, оценил российско-американскую встречу в Эр-Рияде и анонсировал переговоры с РФ и Китаем Президент США Дональд Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами, организованном Саудовской Аравией.

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