Переговоры, ядерное оружие и мировая война: что сказал Трамп на форуме в Майами?

Президент США обозначил проблему применения ядерного оружия, оценил российско-американскую встречу в Эр-Рияде и анонсировал переговоры с РФ и Китаем Президент США Дональд Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами, организованном Саудовской Аравией.
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