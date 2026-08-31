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Наука и Техника

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Почему объём видеопамяти снова стал решающим фактором при выборе видеокарты

Почему объём видеопамяти снова стал решающим фактором при выборе видеокарты

Рынок видеокарт пережил любопытную трансформацию. Когда-то объём видеопамяти считался едва ли не главным маркетинговым аргументом, и на эту удочку попадались многие.

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