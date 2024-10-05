Оружие средневековых фантазёров Боевая машина идёт на штурм замка. Кадр из кинофильма «Кровь и плоть» (1985)«…прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство.
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Оружие средневековых фантазёров Боевая машина идёт на штурм замка. Кадр из кинофильма «Кровь и плоть» (1985)«…прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство.
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