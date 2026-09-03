🏠 Семьи с детьми смогут получить ипотечные каникулы до 18 месяцев по новым правилам С 1 сентября 2026 года в России упрощается оформление ипотечных каникул для семей, в которых родился или был усыновлен второй, третий или последующий ребенок.
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