Назло «Росатому»: Финляндия стала гробницей ядерных отходов и грозит радиацией соседней Эстонии

«По стенкам площадки для хранения облучённого топлива стекает водичка, но финны утверждают, что обратно в Балтику она не попадёт» Михаил Зубов Фото: DPA/TASS Материал комментируют: Валерий Меньщиков Финляндия официально объявила о реализации проекта «Онкало» по захоронению радиоактивных отходов на побережье Балтийского моря.