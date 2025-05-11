БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • ММ
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Назло «Росатому»: Финляндия стала гробницей ядерных отходов и грозит радиацией соседней Эстонии

Назло «Росатому»: Финляндия стала гробницей ядерных отходов и грозит радиацией соседней Эстонии

«По стенкам площадки для хранения облучённого топлива стекает водичка, но финны утверждают, что обратно в Балтику она не попадёт» Михаил Зубов Фото: DPA/TASS Материал комментируют: Валерий Меньщиков Финляндия официально объявила о реализации проекта «Онкало» по захоронению радиоактивных отходов на побережье Балтийского моря.

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