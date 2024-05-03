Замглавы ГУР Скибицкий: у Киева нет возможности победить Россию на поле боя

Положение Украины по состоянию на весну 2024 года столь же тяжелое, как в первые дни военного конфликта с Россией, заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist.
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