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5koleso.ru

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Газификация авто в СССР: почему при дешевом бензине машины массово переводили на пропан

Начать можно с того, что пропан-бутановая смесь была еще дешевле бензина. В СССР активно перерабатывали нефть, а вместе с бензином на нефтеперерабатывающих заводах получали попутный нефтяной газ.

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