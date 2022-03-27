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Сергей Малый: «Мы хотим играть футбол, пожалуйста поддержите нас, мы сами понимаем на каком мы уровне иногда бываем, критики очень много, но нам это не помогает»

Казахстанский защитник Сергей Малый обратился к болельщикам сборной Казахстана по футболу. – Мы стараемся, у нас не получается, но мы на пути, у нас много минусов, в нашем чемпионате много минусов, наши поля не позволяют нам быстро развиваться, быстро прибавлять.

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