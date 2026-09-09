35 лет в костюме Клёпы и голос Губки Боба: как сложилась судьба актера Сергея Балабанова

Актер театра, кино и дубляжа Сергей Балабанов отмечает 67-летие. Для нескольких поколений зрителей его имя неразрывно связано с легендарной детской передачей «АБВГДейка», где он на протяжении трех с половиной десятилетий выходил на экран в образе озорного рыжего клоуна Клёпы.