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Новости Тамбова

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Три тамбовские компании рискуют обанкротиться

Три тамбовские компании рискуют обанкротиться

Налоговая служба из-за долгов по платежам в бюджет намерена обанкротить три тамбовские компании: ООО «Тамбовский асфальт», ООО «Окна Тамбова» и ООО «Тамбовлогистика 68».

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