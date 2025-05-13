Apple готовит революцию: управлять iPhone и iPad можно будет силой мысли

Apple совместно с нейротехнологическим стартапом Synchron работает над внедрением технологии интерфейса «мозг-компьютер» (BCI), которая позволит управлять iPhone, iPad и другими устройствами Apple с помощью сигналов мозга.
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