ESR: 65% колоний императорских пингвинов могут стать квазивымершими к 2050 году

Австралийские ученые из Университета Тасмании и Австралийской антарктической программы выяснили, что императорским пингвинам трудно адаптироваться к быстрым изменениям окружающей среды в Восточной Антарктиде.
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