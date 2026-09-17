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Царьград

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Audi и «Газель» загорелись после ДТП на Институтском проспекте

Audi и «Газель» загорелись после ДТП на Институтском проспекте

Автомобили Audi и «Газель» загорелись на Институтском проспекте в Санкт-Петербурге. Сигнал о возгорании у дома 29 поступил на пульт дежурного в 12:08, уточнили в пресс-службе городского главка МЧС.

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