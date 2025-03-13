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«Челси» сыграет с «Легией» в 1/4 финала ЛК, «Бетис» – с «Ягеллонией», «Фиорентина» – с «Целе»

По итогам 1/8 финала сформировались следующие пары: «Бетис» – «Ягеллония» «Целе» – «Фиорентина» «Рапид» – «Юргорден» «Легия» – «Челси» Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 10 апреля, ответные – 17 апреля.

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