Мэр столицы сообщил о доле регионального бизнеса среди новых участников портала поставщиков

Портал поставщиков за семь месяцев 2026 года пополнили 16,7 тысячи новых участников, причем 76 процентов из них пришли из российских регионов.
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