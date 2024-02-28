Потрясающие пончики как в детстве

Пончики – любимое детское лакомство. Количество порций: 4 Время подготовки: 15 Минут Время приготовления: 105 Минут Общее время приготовления: ~120 Минут Ингредиенты Молоко — 150 миллилитров Масло сливочное — 50 грамм Мука — 125 грамм Дрожжи сухие — 7 грамм Яйца — 1 штука Способ приготовления ….
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