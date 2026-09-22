Объявлена дата премьеры нового сезона сериала «Доктор Краснов» с Игорем Петренко

Продолжение медицинской драмы выйдет на следующей неделе. «Доктор Краснов. Новые серии», 2026 пресс-служба телеканала «Россия»28 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера медицинской драмы «Доктор Краснов.
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