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Объявлена дата премьеры нового сезона сериала «Доктор Краснов» с Игорем Петренко

Объявлена дата премьеры нового сезона сериала «Доктор Краснов» с Игорем Петренко

Продолжение медицинской драмы выйдет на следующей неделе. «Доктор Краснов. Новые серии», 2026 пресс-служба телеканала «Россия»28 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера медицинской драмы «Доктор Краснов.

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