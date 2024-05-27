Цены на мороженое в России вырастут на 15-25%

Стоимость десерта вырастет из-за удорожания какао-бобов и увеличения логистических расходов.В России цены на мороженное вырастут на 15-25% из-за удорожания какао-бобов и увеличения логистических расходов.
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