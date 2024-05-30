Росстат сообщает о максимальном за 11 лет разрыве в зарплатах между мужчинами и женщинами в России

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Согласно данным аналитиков, средняя зарплата женщин в России в 2023 году составила 56 тысяч рублей, что на треть меньше, чем у мужчин, которые получают в среднем около 84 тысячи рублей.
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