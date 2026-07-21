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Царьград

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Корабль ВМФ России отстрелялся в 40 милях от побережья Британии. В Лондоне строят версии

Корабль ВМФ России отстрелялся в 40 милях от побережья Британии. В Лондоне строят версии

Фрегат «Неустрашимый» провёл боевые стрельбы у британского Плимута в день смены власти.В понедельник, когда Энди Бернхэм приносил присягу в качестве нового главы британского правительства, российский фрегат «Неустрашимый» проводил учения с боевой стрельбой в Ла-Манше — в 40 морских милях от побережья Плимута.

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