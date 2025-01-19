Ирина Волк: Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок во время мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня

«В ночь с 18 на 19 января в населенных пунктах Российской Федерации состоялись мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня.
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