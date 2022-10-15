Военные Армении и Азербайджана сообщили о ночном обстреле на границе

Военнослужащие Армении и Азербайджана сообщили об обстреле позиций на границе между государствами. «С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хазиневар Горисского района и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.