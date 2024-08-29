Черданцев заявил, что Сергеев покидает «Зенит», зато придет Соболев

Игрок петербуржцев отправится в Самару, где он уже играл Комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев в своем телеграм-канале рассказал про трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».