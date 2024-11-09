Ученые прогнозируют магнитную бурю 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, на Земле возможна магнитная буря. Такие данные содержатся в прогнозе на ближайшие три дня, выпущенном Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).