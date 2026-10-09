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По мере трудностей — «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова

По мере трудностей — «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова

Раз в неделю по пятницам литературный критик Кирилл Ямщиков выбирает одно великое произведение и объясняет, почему его обязательно стоит прочитать (или перечитать).

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