В столице Буркина-Фасо Уагадугу коалиция Буркина – Россия, Панафриканские советы революции (ПСР) и Африканская сеть солидарности и развития (RASD) провели акцию протеста против поддержки Киевом террористов в Африке.
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