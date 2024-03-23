Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».
Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокусе»
Комментарии
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Светлана Позднякова
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13 час.
Миша Потапов
Это не александр, это махмуд, он сколько не видел его коментов, он всегда за них, против русских.
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13 час.
Миша Потапов
А правительство не при чём??? Кто сюда ввозит миллионы таких же махмудов, и они ждут . Но их миллионы, и они уже и убивают , причём даже тех , кого Путин назвал - Элитой- бойцов СВО, а им 1,5 года за убийство, и что Путин ? Молчит.
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13 час.
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