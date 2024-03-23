Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Это не александр, это махмуд, он сколько не видел его коментов, он всегда за них, против русских.

Миша Потапов

А правительство не при чём??? Кто сюда ввозит миллионы таких же махмудов, и они ждут . Но их миллионы, и они уже и убивают , причём даже тех , кого Путин назвал - Элитой- бойцов СВО, а им 1,5 года за убийство, и что Путин ? Молчит.