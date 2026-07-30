Медицина и экономика возглавили топ популярных направлений для выпускников

92% опрошенных школьников после окончания школы нацелены на получение высшего образования. При этом 60% рассчитывают только на бюджетные места, и лишь 9% готовы рассматривать исключительно платное обучение, выяснили аналитики.
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