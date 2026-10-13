Прокуратура не нашла мошенничества в деле о концертах Канье Уэста

Прокуратура завершила проверку компании Say Agency, занимавшейся организацией несостоявшихся концертов Канье Уэста в Петербурге, и не нашла в её действиях признаков мошенничества.
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