❗️В Крыму пресекли нелегальную торговлю бензином и дизелем Во время проверок в Керчи и Ленинском районе правоохранители выявили граждан, которые незаконно продавали топливо.
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❗️В Крыму пресекли нелегальную торговлю бензином и дизелем Во время проверок в Керчи и Ленинском районе правоохранители выявили граждан, которые незаконно продавали топливо.