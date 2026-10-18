Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре публичного скандала после того, как публично призналась в использовании автомобиля со спецсигналом, чтобы успеть на юбилейный концерт Николая Баскова.
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