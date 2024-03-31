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Русская весна

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Три столпа НАТО: запугивание, провокации, агрессия

Три столпа НАТО: запугивание, провокации, агрессия

Во всех странах мира, где серьёзно относятся к собственным вооружённым силам, оперативная и боевая подготовка войск рассматриваются в качестве важнейшего инструмента поддержания высокого уровня их боевой готовности.

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