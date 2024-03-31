Три столпа НАТО: запугивание, провокации, агрессия

Во всех странах мира, где серьёзно относятся к собственным вооружённым силам, оперативная и боевая подготовка войск рассматриваются в качестве важнейшего инструмента поддержания высокого уровня их боевой готовности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии