Юрист Кудряшова: СНТ не вправе перекрывать должнику доступ к участку

Практикующий юрист, эксперт Ассоциации юристов России и Московской торгово-промышленной палаты Екатерина Кудряшова рассказала, что установка шлагбаума в СНТ допустима при наличии решения общего собрания и законных прав товарищества на дорогу.
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