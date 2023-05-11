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Бобровский про 1:2 от «Торонто»: «У них хорошая команда. Никто не говорил, что будет легко»

Вратарь «Флориды» отразил 23 броска из 25 в 4-м матче серии плей-офф НХЛ. «Мы просто должны продолжать играть в свою игру, набраться терпения.

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