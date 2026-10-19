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Ламин Ямаль высказался про предстоящий матч с «ПСЖ». Парижане примут «Барселону» 20 октября в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов, игра начнется в 22:00 по московскому времени.