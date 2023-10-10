Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин и край бездны Израиля или... Случились – одна неожиданность и два случайных совпадения...

Путин и край бездны Израиля или... Случились – одна неожиданность и два случайных совпадения...

– одна неожиданность и два случайных совпадения. Неожиданность – успешное начало военных действий палестинцев против Израиля.

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Комментарии
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Natalia Nikonorova
Если премьер Израиля (или как там он назывался) будучи на у., видя проспект Бандеры, ведущий к Бабьему Яру, только ласково пожурил хохлов, выступая в Раде, что вы хотите от этой продажной страны. Израиль - полностью под США, ему не виден фашизм на Западе. Забыли свою историю, как и на у. Ну, получайте.
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