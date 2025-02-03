Окружение Трампа может упразднить министерство образования — WSJ

Возможность ликвидации министерства образования в ходе инициативы по сокращению федеральных ведомств рассматривает президент США Дональд Трамп, сообщает 3 февраля газета Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники.
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