Судьба русского Казахстана: что говорят люди, уехавшие из республики навсегда?

☭КОМПАСПолитикаСудьба русского Казахстана: что говорят люди, уехавшие из республики навсегда? Для нас Казахстан – не чужая земля. Близкий, родной. Но многие русские Казахстана там больше не живут.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудить125k 12345это трагедияJolieДля нас Казахстан -может быть!!-БЫЛА не чужая земля, а теперь -чужая. Плохо это?? Да нисколько. Они- казахи и пусть остаются ими.Vlad ИвановВсе просто: российское государство традиционно предаёт русских как в России, так и в местах их компактного проживания за границей. Если кто то, где то обидет американца, то Америка пошлёт туда все вооруженные силы. А Россия? А Россия: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу! Эх, вы!JolieКакой мерзкий комментарий. Вы очень похожи на того американца, который "поёт то, что ему выгодно и нравится", но любой знает, что американец врёт и сочиняет . Так и Вы. Россия никому не помогает????????????? ну да- ахеджакова Вам сестра родная!!абрам вербинВ Болгарии встретил болгарина из казахстана. Имел неплохой бизнес. Сбежал оттуда всё бросив, когда понял, что местные узкоглазые "друзья" сживут белых со света.Игорь Чоловэккогда союз распался люди бросали все и уезжали из казахстана. целые дома стояли пустые, со всей обстановкой...Jolieвыжили их оттуда.Ффедяэто русская земляГеннадий АстафьевПодбор довольно странный: продавец, парикмахер, студентка. Явно тенденциозно, особенно из студентки наивность до смешного "лезет". Журналист умнее. В России перспектив много больше для профессионала любой специальности, потому и переезжают, и не только русские, но и казахи. Казахстан сможет сохранить свою культуру и "самость" только в ещё более тесном союзе с Россией, может быть даже войдя третьим в Союзное государство России и Белоруссии, хотя это может не очень нравиться Китаю. Но, это, пожалуй неизбежно.Александр КлюяновФакт довольно лёгкой победы националистов ВО ВСЕХ бывших союзных республиках при апатично-боязливой позиции МИЛЛИОНОВ пророссийски настроенных граждан этих республик поражает. В этом сыграло огромную роль абсолютно недальновидная политика "корректного невмешательства" путинской РФ, лавровского МИД в развитие событий в соседних странах. Место России без стеснения заняли США, направляя эмиссаров с обратной стороны Земли. НИКТО в российской власти не понёс какого-либо наказания за допущенные провалы-проигрыши, которые нанесли и ещё долго будут наносить многосторонний урон России и русскому народу.Игорь КузнецовНазарбаев выступал за преобразование СССР в Союз Республик по примеру ЕС. Горбачёв испугался - угроза его президенству. - Новый мощный импульс евразийская идея Назарбаева получила в 2007 году, когда Беларусь , Казахстан и Россия подписали договор о создании единой таможенной территории (Таможенного союза). Но "лихие 90-е" сделали своё дело. Долго придётся ещё восстанавливать нормальные отношения. Ну и русофобы также "подливают масла в огонь".Комментировать
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