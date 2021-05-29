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Судьба русского Казахстана: что говорят люди, уехавшие из республики навсегда?

Судьба русского Казахстана: что говорят люди, уехавшие из республики навсегда?

Для нас Казахстан – не чужая земля. Близкий, родной. Но многие русские Казахстана там больше не живут.

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это трагедия
Jolie
Для нас Казахстан -может быть!!-БЫЛА не чужая земля, а теперь -чужая. Плохо это?? Да нисколько. Они- казахи и пусть остаются ими.
Vlad Иванов
Все просто: российское государство традиционно предаёт русских как в России, так и в местах их компактного проживания за границей. Если кто то, где то обидет американца, то Америка пошлёт туда все вооруженные силы. А Россия? А Россия: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу! Эх, вы!
Jolie
Какой мерзкий комментарий. Вы очень похожи на того американца, который "поёт то, что ему выгодно и нравится", но любой знает, что американец врёт и сочиняет . Так и Вы. Россия никому не помогает????????????? ну да- ахеджакова Вам сестра родная!!
абрам вербин
В Болгарии встретил болгарина из казахстана. Имел неплохой бизнес. Сбежал оттуда всё бросив, когда понял, что местные узкоглазые "друзья" сживут белых со света.
Игорь Чоловэк
когда союз распался люди бросали все и уезжали из казахстана. целые дома стояли пустые, со всей обстановкой...
Jolie
выжили их оттуда.
федя
это русская земля
Геннадий Астафьев
Подбор довольно странный: продавец, парикмахер, студентка. Явно тенденциозно, особенно из студентки наивность до смешного "лезет". Журналист умнее. В России перспектив много больше для профессионала любой специальности, потому и переезжают, и не только русские, но и казахи. Казахстан сможет сохранить свою культуру и "самость" только в ещё более тесном союзе с Россией, может быть даже войдя третьим в Союзное государство России и Белоруссии, хотя это может не очень нравиться Китаю. Но, это, пожалуй неизбежно.
Александр Клюянов
Факт довольно лёгкой победы националистов ВО ВСЕХ бывших союзных республиках при апатично-боязливой позиции МИЛЛИОНОВ пророссийски настроенных граждан этих республик поражает. В этом сыграло огромную роль абсолютно недальновидная политика "корректного невмешательства" путинской РФ, лавровского МИД в развитие событий в соседних странах. Место России без стеснения заняли США, направляя эмиссаров с обратной стороны Земли. НИКТО в российской власти не понёс какого-либо наказания за допущенные провалы-проигрыши, которые нанесли и ещё долго будут наносить многосторонний урон России и русскому народу.
Игорь Кузнецов
Назарбаев выступал за преобразование СССР в Союз Республик по примеру ЕС. Горбачёв испугался - угроза его президенству. - Новый мощный импульс евразийская идея Назарбаева получила в 2007 году, когда Беларусь , Казахстан и Россия подписали договор о создании единой таможенной территории (Таможенного союза). Но "лихие 90-е" сделали своё дело. Долго придётся ещё восстанавливать нормальные отношения. Ну и русофобы также "подливают масла в огонь".

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