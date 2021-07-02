Театр абсурда

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"Прямая линия с Путиным - это пропагандистское шоу"

"Прямая линия с Путиным - это пропагандистское шоу"

Окно в историю мнение политолога Бориса Надеждина Известный российский политолог Борис Надеждин выразил своё мнение по поводу очередной прямой линии с Путиным, которая состоится 30 июня 2021 года.

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